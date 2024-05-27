الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

في ظلّ ازدحام الشوارع وتعددّ القوانين المرورية، قد يواجه السائقون صعوبة في متابعة مخالفاتهم المرورية، تأتي هنا خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية لتُسهّل هذه العملية وتُوفّر الوقت والجهد.

تتيح لك خدمات الاستعلام الإلكترونية عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات المُخصصة، إمكانية الوصول إلى معلومات مُحدّثة ودقيقة حول جميع مخالفاتك المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، ومقدار الغرامة المستحقة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 

طريقتان رئيسيتان تقدمهما وزارة الداخلية المصرية لـ الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة:

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية

الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية

الضغط على أيقونة "خدمات المرور".

اختيار خدمة "استعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع مخالفاتك المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، ومقدار الغرامة المستحقة.

من البيت.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٤

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع الداخلية

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال تطبيق مرور مصر

الخطوات:

تحميل وتثبيت تطبيق "مرور مصر" من متجر Google Playأو App Store.

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على بوابة مصر الرقمية.

الضغط على أيقونة "مركباتي".

اختيار "الاستعلام عن مخالفات المرور".

تحديد السيارة التي تريد الاستعلام عن مخالفاتها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع مخالفاتك المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، ومقدار الغرامة المستحقة.

أسعار الغرامات بعد قانون المرور الجديد 2024

فئة 2000 جنيه

تركيب زجاج فاميه.

مخالفة الإضرار البيئي. 

ركن السيارة صف ثاني.

 

فئة 1000: 3000 جنيه

السير برخصة قيادة ملغاة.

أجهزة تؤثر على الرادار.

 

فئة 300: 1500 جنيه

تجاوز السرعة المقررة.

عدم استخدام اللوحات المعدنية.

السير بدون فرامل

ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب

الاعتداء على رجال المرور

 

فئة 100: 500 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

عدم وجود طفاية حريق.

عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

 

فئة 500: 1500 جنيه

تعطيل حركة المرور.

انبعاث رائحة كريهة من المركبة.

 

فئة 5000 جنيه

السير عكس الاتجاه.

 

فئة 200: 2000 جنيه

ترك المركبة وتوقف المرور.

 

فئة 50000 جنيه

نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر موقع وزارة الداخلية المصرية خدمات المرور تطبيق مرور مصر قانون المرور الجديد

الأكثر قراءة

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح