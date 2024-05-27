استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

في ظلّ ازدحام الشوارع وتعددّ القوانين المرورية، قد يواجه السائقون صعوبة في متابعة مخالفاتهم المرورية، تأتي هنا خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية لتُسهّل هذه العملية وتُوفّر الوقت والجهد.

تتيح لك خدمات الاستعلام الإلكترونية عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات المُخصصة، إمكانية الوصول إلى معلومات مُحدّثة ودقيقة حول جميع مخالفاتك المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، ومقدار الغرامة المستحقة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

طريقتان رئيسيتان تقدمهما وزارة الداخلية المصرية لـ الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة:

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية

الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية:

الضغط على أيقونة "خدمات المرور".

اختيار خدمة "استعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع مخالفاتك المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، ومقدار الغرامة المستحقة.

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال تطبيق مرور مصر

الخطوات:

تحميل وتثبيت تطبيق "مرور مصر" من متجر Google Playأو App Store.

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على بوابة مصر الرقمية.

الضغط على أيقونة "مركباتي".

اختيار "الاستعلام عن مخالفات المرور".

تحديد السيارة التي تريد الاستعلام عن مخالفاتها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع مخالفاتك المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، ومقدار الغرامة المستحقة.

أسعار الغرامات بعد قانون المرور الجديد 2024

فئة 2000 جنيه

تركيب زجاج فاميه.

مخالفة الإضرار البيئي.

ركن السيارة صف ثاني.

فئة 1000: 3000 جنيه

السير برخصة قيادة ملغاة.

أجهزة تؤثر على الرادار.

فئة 300: 1500 جنيه

تجاوز السرعة المقررة.

عدم استخدام اللوحات المعدنية.

السير بدون فرامل

ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب

الاعتداء على رجال المرور

فئة 100: 500 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

عدم وجود طفاية حريق.

عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

فئة 500: 1500 جنيه

تعطيل حركة المرور.

انبعاث رائحة كريهة من المركبة.

فئة 5000 جنيه

السير عكس الاتجاه.

فئة 200: 2000 جنيه

ترك المركبة وتوقف المرور.

فئة 50000 جنيه

نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.