سبب إيقاف رمضان صبحي نجم وسط بيراميدز

يتصدر البحث عن أسباب إيقاف رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول وتأثير ذلك على مسيرة اللاعب داخل المستطيل الأخضر، وسيظل متصدرا محركات جوجل خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك، بعد قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بإيقافه عن المشاركة محليا ودوليا، لحين خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو المقبل.

وغاب رمضان صبحي، جناح الفريق، عن مواجهة السماوي اليوم أمام الجونة، بمسابقة دوري نايل، والتي حسمها بيراميدز بهدف نظيف، ليواصل تربعه على قمة الدوري مؤقتا، لحين خوض الثنائي الأهلي والزمالك جميع مؤجلاتهم بالكامل.

أسباب إيقاف رمضان صبحي محليا ودوليا

ويذكر أن جمال علام، رئيس الجبلاية، قد أعلن في وقت سابق، إيجابية عينة المنشطات التي تم سحبها من اللاعب رمضان صبحي.

تقول لوائح ونصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن هناك مدونة سلوك بشأن المنشطات، وإن أي لاعب يمكن سحب عينة منه لاختبار تعاطيه المنشطات أم لا.. ويسمح "فيفا" للاعبين بالخضوع لاختبار المنشطات بصحبة طبيب الفريق أو زملاء لهم.

وبالنسبة لعقوبات تناول المنشطات، فإن من يرتكب جريمة تناول عقار تحسين الأداء فإنه يحظر من ممارسة اللعبة لمدة تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، وقد تصل للحظر النهائي.

في حالة كان تناول العقار غير مقصود، وتم إثبات هذا الأمر، فإن العقوبة قد تصل إلى عامين، ولو كان المتعاطي يعلم فقد تصل إلى الضعف.

آخر أخبار إيقاف رمضان صبحي

وفي السياق ذاته، أعلن مسئولو بيراميدز تمسكهم ببراءة رمضان صبحي من تهمة تعاطى المنشطات، مؤكدا أن عينة اللاعب كانت تالفة ومن الطبيعى أن يخضع لأخذ عينة جديدة قبل أن يتعرض اللاعب لحملة "تشهير ممنهجة".

رمضان صبحي لاعب دولى ويعرف خطورة تعاضي أى مواد محظورة وسبق أن خضع أكثر من مرة للمنشطات أثناء مشاركة الفريق في دورى أبطال افريقيا وجاءت جميعها سليمة ولا بدّ أن يكون هناك فرضة للاعب لتأكيد براءته من تهمة تعاطي المنشطات.

وتابع أن اللاعب يمر بظروف نفسية سيئة ويرفض التعليق وينتظر الرد بشكل عملى والخضوع لأكبر المعامل المعترف بها حتى يؤكد برءاته من هذه التهمة.