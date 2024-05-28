الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص آلاف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة الأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس اليوم، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة بقيمة ستتراوح من 3 درجة إلى 2 درجة في شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس في القاهرة ومحافظة الاسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد في مصر حالة الطقس، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، لتعود لمعدلها الطبيعي بمثل هذا الوقت، وسيسود أجواء معتدلة على جميع أنحاء البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء، مائل للحرارة في السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، وطقس مائل للحرارة بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس اليوم؟

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، والتي ستتمثل في:

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد ستكون رعدية أحيانا بمناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر في فترات متقطعة.
تتوقع الهيئة، أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وفي السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بفترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري الدرجة العظمى 32، الصغرى 21.
  • الوجه البحري ومدن القناة الدرجة العظمى 31، الصغرى 20.
  • السواحل الشمالية الغربية الدرجة العظمى 25، الصغرى 19.
  • السواحل الشمالية الشرقية الدرجة العظمى 27، الصغرى 20.
  • جنوب سيناء الدرجة العظمى 38، الصغرى 26.
  • شمال الصعيد الدرجة العظمى 34، الصغرى 23.
  • جنوب الصعيد الدرجة العظمى 43، الصغرى 27.
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