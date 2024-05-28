حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

يحرص آلاف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة الأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس اليوم، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة بقيمة ستتراوح من 3 درجة إلى 2 درجة في شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس في القاهرة ومحافظة الاسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد في مصر حالة الطقس، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، لتعود لمعدلها الطبيعي بمثل هذا الوقت، وسيسود أجواء معتدلة على جميع أنحاء البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء، مائل للحرارة في السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، وطقس مائل للحرارة بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس اليوم؟

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، والتي ستتمثل في:

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد ستكون رعدية أحيانا بمناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر في فترات متقطعة.

تتوقع الهيئة، أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وفي السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بفترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم