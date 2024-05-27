الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغباري: مصر حذرت كثيرًا من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

محمد الغباري
محمد الغباري

أكد د.محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر حذرت كثيرًا من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، ومع ذلك، يبدو أن الكيان الصهيوني لم يستمع إلى هذه التحذيرات.

أشار الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك نموذجين مختلفين في المنطقة حاليًا، مصر، كدولة حضارية، تعمل من أجل المستقبل وتسعى للحفاظ على أمنها القومي وحقوق الفلسطينيين، بالمقابل، يظهر الكيان الإسرائيلي ككيان همجي يسعى لسفك الدماء وسرقة الحقوق.

وفيما يتعلق بمعاهدة السلام، أكد الغباري أن إسرائيل تحتاج إلى هذه المعاهدة أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك، تصرفاتها الطائشة والمتغطرسة تشكل تهديدًا للمعاهدة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد الغباري على أن إسرائيل لا تعرف الرحمة والإنسانية، وأن تعامل مصر معها يجب أن يكون استنادًا إلى هذه الحقائق قائلًا: "إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه ولا يعرف أي إنسانية".

اللواء دكتور محمد الغباري كلية الدفاع الوطني الأسبق أكاديمية ناصر العسكرية مصر محور فيلادلفيا فيلادلفيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى معاهدة السلام إسرائيل مجازر دموية

الأكثر قراءة

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح