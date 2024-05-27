الغباري: مصر حذرت كثيرًا من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

أكد د.محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر حذرت كثيرًا من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، ومع ذلك، يبدو أن الكيان الصهيوني لم يستمع إلى هذه التحذيرات.

أشار الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك نموذجين مختلفين في المنطقة حاليًا، مصر، كدولة حضارية، تعمل من أجل المستقبل وتسعى للحفاظ على أمنها القومي وحقوق الفلسطينيين، بالمقابل، يظهر الكيان الإسرائيلي ككيان همجي يسعى لسفك الدماء وسرقة الحقوق.

وفيما يتعلق بمعاهدة السلام، أكد الغباري أن إسرائيل تحتاج إلى هذه المعاهدة أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك، تصرفاتها الطائشة والمتغطرسة تشكل تهديدًا للمعاهدة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد الغباري على أن إسرائيل لا تعرف الرحمة والإنسانية، وأن تعامل مصر معها يجب أن يكون استنادًا إلى هذه الحقائق قائلًا: "إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه ولا يعرف أي إنسانية".