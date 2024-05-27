الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإحصاء": 1.8 مليار دولار صادرات مصرية لغرب أوروبا خلال شهرين

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أظهرت أحدث تقارير  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها حوالى 100 مليون دولار.

صادرات مصر لغرب أوروبا

تأتى دولة إيطاليا فى المرتبة الأولى بين دول غرب أوروبا من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها، والتى بلغت 469.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 533.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 64.3 مليون دولار، يليها صادرات مصر لأسبانيا والتى بلغت قيمتها 301.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 289.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.3 مليون دولار.

وفى مرتبة لاحقة، حلت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بقيمة 274 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 276.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 2.7 مليون دولار.

الصادرات المصرية لدول العالم

سجلت الصادرات المصرية لفرنسا ارتفاعًا إلى حدود 216.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 202.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 14.2 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى هولندا مسجلة 156.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 145.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر بلغت 6.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 702.9 مليون دولار.

الاحصاء جهاز الإحصاء صادرات صادرات مصر غرب اوروبا إيطاليا

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