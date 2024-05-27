الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة: لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية

السلع
السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، لكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي.

رفع الدعم عن المواد البترولية

أكد متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر صدى البلد، أن تكلفة رغيف الخبز هو 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وأضاف أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي: "وصلنا إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، لكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي".

شروط صندوق النقد الدولي 

أشار إلى أن قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، لكنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية.

متحدث الوزراء صدى البلد محمد الحمصاني على مسئوليتي رفع الدعم عن المواد البترولية

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