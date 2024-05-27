أستاذ علوم سياسية: مصر وقفت حائط صد أمام المخططات الإسرائيلية

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التطورات في الأزم الفلسطينية مرتبطة باستئناف المفاوضات واستعداد أطراف للدخول في المفاوضات.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبه جلال عبر قناة المحور أن هناك جهود أمريكية تبذل وجهود مصرية ماضية على المسار المباشر ومحاولة لتقريب وجهات النظر، لافتا إلى أن القاهرة ترتب لحساباتها وتقديراتها بالنسبة لملف استئناف المفاوضات.

وأوضح أن هناك إرادة ستشكل ما بين الأطراف المختلفة، قوامها وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تالية خاصة أن العمليات العسكرية لا تزال في شرق رفح مستمرة، وهناك تصميم من قبل حكومة الحرب على الاستمرار في العمل العسكري، لافتا إلى أنه كان هناك توجيه من مجلس الحرب بالعودة إلى المفاوضات حيث لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة للمفاوضات، مؤكدًا أن مصر وقفت حائط صد أمام المخططات الإسرائيلية ولولاها لتمت تصفية القضية الفلسطينية.