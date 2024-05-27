الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: مصر وقفت حائط صد أمام المخططات الإسرائيلية

.طارق فهمي
.طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التطورات في الأزم الفلسطينية مرتبطة باستئناف المفاوضات واستعداد أطراف للدخول في المفاوضات.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبه جلال عبر قناة المحور أن هناك جهود أمريكية تبذل وجهود مصرية ماضية على المسار المباشر ومحاولة لتقريب وجهات النظر، لافتا إلى أن القاهرة ترتب لحساباتها وتقديراتها بالنسبة لملف استئناف المفاوضات.

وأوضح أن هناك إرادة ستشكل ما بين الأطراف المختلفة، قوامها وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تالية خاصة أن العمليات العسكرية لا تزال في شرق رفح مستمرة، وهناك تصميم من قبل حكومة الحرب على الاستمرار في العمل العسكري، لافتا إلى أنه كان هناك توجيه من مجلس الحرب بالعودة إلى المفاوضات حيث لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة للمفاوضات، مؤكدًا أن مصر وقفت حائط صد أمام المخططات الإسرائيلية ولولاها لتمت تصفية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية الحرب على غزة إسرائيل قصف رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح