مسرح الطفل فى الأقاليم ويعقوب الشارونى فى نقاشات قصور الثقافة بالفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددًا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي قدمت لرواد المواقع التابعة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وفي السياق نفسه، أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "مسرح الطفل في الأقاليم" شارك فيها كل من المخرج عيد عثمان وأحمد حلمي.

استهل "حلمي" حديثه موضحًا أن مسرح الطفل في الأقاليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث الشعبي والممارسات الاجتماعية والثقافية المحلية، ويعد جزءا مهمًا من الخصوصية الثقافية والفنية، وتتميز عروضه بالبساطة والتفاعلية مع الجمهور، ويسلط مسرح الطفل في الأقاليم الضوء على القصص والفنون الشعبية التي تعكس طبيعة المجتمع.

وفي كلمته تحدث "عثمان" مؤكدًا أن مسرح الطفل في الأقاليم يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية وتطوير الفنون الأدائية للأطفال، وهو وسيلة فعالة لتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز القيم الإيجابية مثل التسامح والتعاون والمواطنة، كما يساعد على صقل المواهب والقدرات الفنية لدى الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي تواجهه، إلا أن هناك جهودًا مستمرة تبذل لتطوير مسرح الطفل في الأقاليم وتعزيز دوره في التنمية الثقافية والاجتماعية.

وتحت عنوان "يعقوب الشاروني مسيرة من الإبداع"، شهد بيت ثقافة سنورس محاضرة ثقافية تحدث فيها الأديب الدكتور عمر صوفي، موضحًا أن الشاروني هو أحد أهم كتاب ورواد أدب الطفل في العالم العربي، وعزز بمؤلفاته للطفل الكثير من القيم الجمالية والأخلاقية في نفوس النشء.

وتابع "صوفي" حديثه بتناول أهم المناصب التي شغلها "الشاروني" في مجال الثقافة وحصوله على عدة جوائز في المسرح والكتابة للطفل مثل جائزة الدولة التقديرية، وتم اختياره شخصية معرض الطفل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ومن مؤلفاته سر الاختفاء العجيب، الرحلة العجيبة لعروس النيل، عفاريت نصف الليل، سلطان ليوم واحد، الكسلان وتاج السلطان، سر ملكة الملوك وغيرها من المؤلفات.

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقيمت عدة ورش فنية لتنمية مواهب الأطفال خلال الإجازة الصيفية منها؛ ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتظليل وأخرى لتحسين الخط العربى بمكتبة الفيوم العامة، قدمتها الفنانة أسماء فريد محسن أخصائي الفنون التشكيلية، وشهدت مكتبة مطرطارس ورشة لتعليم مشغولات الخرز لعمل اكسسوارات مختلفة تدريب أماني عبد التواب، وأخرى للرسم الحر قدمتها الفنانة سناء قناوي.

مسرح الطفل فى الأقاليم