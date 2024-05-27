الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث أونروا لـ"مساء dmc": لا مكان آمن فى قطاع غزة

عدنان أبو حسنة،
عدنان أبو حسنة،

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا، إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات في رفح الفلسطينية "مروعة"، وقطاع غزة تحول إلى منطقة جحيم على الأرض.

وأضاف "أبوحسنة"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" اليوم الإثنين، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، والحرب الحالية بلا قيم ولا تحترم القانون الدولي.

وأشار إلى أن مخيم النازحين المستهدف من الاحتلال ملاصق لأكبر مراكز أونروا في رفح الفلسطينية، وهذا يكشف خطة إسرائيل لتجويع الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفح الفلسطينية بشكل خاص متدهورة، خاصة بعد غلق معبر رفح لفترة طويلة، فضلًا عن سوء حال المستشفيات.

متحدث الأونروا مساء dmc قطاع غزة غزة رفح الفلسطينية دي ام سي

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