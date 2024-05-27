الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"روكي الغلابة" فيلم صيف 2024.. سلوى عثمان: "عمل كوميدي يناسب كل أفراد الأسرة"

الفنانة سلوى عثمان
الفنانة سلوى عثمان

تشارك الفنانة سلوى عثمان في فيلم “روكي الغلابة” بعد تغيير اسمه من “الجارداية”، و تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف الجاري.

وأعربت “سلوى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، والعمل مع الفنانة دنيا سمير غانم، رغم ظهورها كضيف شرف.

وأشارت إلى أنها تجسد دور زوجة محمد لطفي الذي يقوم بتدريب دنيا ضمن الاحداث، مشيرة إلى أن العمل كوميدي اجتماعي يناسب كل الاسر المصرية والعربية.

قصة فيلم “روكي الغلابة”

فيلم روكى الغلابة بطولة النجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية رجل أعمال ويوظف بودى جارد له وهى شحصية دنيا سمير غانم في الأحداث، والفيلم انتهى صناعه من تصوير ما يقرب من 40% من أحداثه، من إخراج أحمد الجندى، وتأليف كريم يوسف، ويشارك في بطوة العمل كل من محمد رضوان، مصطفى غريب، وسلوى عثمان، وآخرون، إنتاج أحمد السبكى.

وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة
ويضم فيلم روكي الغلابة عدد من الفنانين، بجانب دنيا سمير غانم، ومنهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح الشهير بـ تايسون، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخرج أحمد الجندي.

وروجت دنيا سمير غانم لفيلمها الجديد روكي الغلابة، و نشرت عبر حسابها الرسمي بـ انستجرام ، صورة لها من كواليس العمل، وظهرت داخل حلبة الملاكمة، و هي ترتدي أزياء الملاكمة أيضًا، وعلقت: “ فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله”.

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