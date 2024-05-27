الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى تحذر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية على محور فيلادلفيا (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أعربت الإعلامية قصواء الخلالي، عن حزنها بسبب استشهاد جندي مصري على معبر رفح، وقالت: "أحتسبه شهيدًا مدافعًا عن شرفه وبلده، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ونعزي أنفسنا والقوات المسلحة والشعب المصري".

وأكدت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أهمية توخي الحذر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، لافتة إلى أن مصر حذرت من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يخلق أوضاعًا ميدانية ونفسية تصعُّب السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي يفرض وضعًا يستدعي تعاملًا محكمًا.

وأكدت "الخلالي" أن الدولة المصرية وجيشها قادرة على حماية مقدراتها، مشددة على أهمية الانتظار لتوضيحات القوات المسلحة والمصادر الأمنية المطلعة، واختتمت قائلة: "في هذه التوقيتات، إما الوقوف بجانب بلادنا أو المزايدة عليها، لا يوجد شيء آخر".

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