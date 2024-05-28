الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتادية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتهم، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5- 2024 في عدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:12 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:50 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:21 مساءً.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:13 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:58 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:58 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد الصلاة فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:58 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:42 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:21 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:42 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:15 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة بورسعيد

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:27 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:48 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:21 مساءً.

مواعيد الصلاة فى قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:21 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:46 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:13 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:35 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:01 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:27 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:46 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:07 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:31 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:54 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:06 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:26 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:47 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:19 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر

الساعة 4:17 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:54 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:50 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:20 مساءً.
 

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