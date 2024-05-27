الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة: الدولة ستستمر فى دعم رغيف الخبز نظرًا لأهميته

الخبز
الخبز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح حجم الدعم المقدم للمواطن، سواء على مستوى رغيف الخبز أو البترول والكهرباء.

ولفت الحمصاني، خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة"، إلى أن الانعكاسات الدولية زادت من فاتورة الأعباء الملقاة على عاتق الموازنة العامة، والدولة حريصة على استعادة توازن الاقتصاد المصري من خلال عملية الإصلاح، ومراعاة محدودي الدخل.

 

وأردف أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة ستظل مستمرة في دعم رغيف الخبز نظرًا لأهميته، لكن لا بد من العمل على تقليل الفجوة.

ونوه بأن هناك مقترحًا بتحويل الدعم التمويني من العيني إلى النقدي، ووفقًا للمقترح يحصل الفرد الواحد في البطاقة على مبلغ يتراوح بين 500 و1000 جنيه شهريًا مع مراعاة زيادته سنويًا لمواجهة التضخم، ولو أن الأسرة مكونة من 5 أفراد تحصل على 5 آلاف، لافتًا إلى أن المقترح، بحاجة إلى حوار مجتمعي لدراسة تفاصيل تطبيقه ووضع ضوابط له.

 

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