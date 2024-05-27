الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسمياً .. نادى الألومنيوم يطالب الجبلاية بتعويض مالى بعد تأجيل مباراة الأهلى

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

طالبت إدارة نادى الألومنيوم مسئولى اتحاد الكرة بتعويض مالى، للفريق بعد قرار الجبلاية التعسفى بتأجيل مباراة ممثل الصعيد أمام الأهلى فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر التى كان مقررا لها يوم الأربعاء المقبل.

وأرسل نادى الأولومنيوم خطابا رسميا للجبلاية تضمن اعتراض رسمى من قبل ادارة النادى على قرار الجبلاية، الذى يعد فى المقام الأول مجاملة للأهلى دون الوضع فى الاعتبار للطرف الثانى الذى تكبدت خزائنه مبالغ طائلة طوال شهر كامل من الإعداد لهذه المباراة.

وأوضحت أن الفريق أنهى موسمه فى القسم الثانى يوم 26  أبريل الماضى، ومع ذلك ظل محافظا على قوام الفريق من خلال التدريبات المستمرة والمعسكرات حتى اليوم، طوال شهر كامل استعدادا لمباراة الكأس، لكن قرار التأجيل أضر بمصلحة الفريق.

وسبق أن أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن تأجيل مباراتى الأهلى مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حتى يتمكن اللاعبون من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى منذ بدايته.

وجاء قرار الجبلاية بتأجيل المباراتين، استنادا إلى قرار لجنة المسابقات قبل عدة أيام بتأجيل مباراة أي فريق ينضم من بين صفوفه أكثر من لاعبين لقائمة منتخب مصر.

كما شددت لجنة المسابقات على إقامة باقي المباريات في موعدها بما فيها مباراة بيراميدز مع النصر في نفس الدور بعد استدعاء لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن أمس الأحد استدعاء 10 لاعبين من الأهلي و4 لاعبين من الزمالك، الأمر الذي ينطبق عليه قرار لجنة المسابقات بشأن أحقية النادي في تأجيل مباراته بدور الـ32 من بطولة الكأس. 

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