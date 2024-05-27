"اليونيسيف" تندد بالهجوم الاسرائيلي المروع على رفح

وصفت كاثرين راسل، رئيسة وكالة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) الغارة الجوية الإسرائيلية، أمس، التي قيل إنها قتلت الأطفال في خيام مؤقتة في رفح بأنها "غير معقولة".

وفي بيان نشر في X ، دعت راسل إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة ، والإصدار غير المشروط لجميع الرهائن ، وإنهاء "قتل الأطفال بلا معنى".

وكتبت: "صور الأطفال والأسر المحروقة الناشئة من الخيام القصف في رفه يصدمنا جميعًا. إن قتل الأطفال الذين أبلغوا عن مواجهة الخيام المؤقتة أمر غير معقول، لأكثر من 7 أشهر ، شهدنا هذه المأساة تتكشف ، مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال أو أصيبوا.

كواليس انتشال جثة طفلة استشهدت في غارة جوية إسرائيلية بشمال غزة

في السياق، قتلت غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي الزرقاء شمال قطاع غزة، يوم الاثنين، 5 أشخاص على الأقل، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني في غزة.

بحسب وكالة رويترز في أعقاب ذلك وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، مع المسعفين وعمال الإنقاذ والسكان المحليين وهم يتسلقون أعلى المبنى المدمر.

وقال عمال الإنقاذ إن المبنى تعرض للقصف في الساعة 1:30 صباحا، مما أدى إلى تسوية المنزل بالأرض. ويظهر الفيديو قطعًا كبيرة من المعدن والخرسانة التي كانت تشكل الهيكل وهي تنهار في كومة من الحطام المسنن.

يظهر عمال الإنقاذ وهم يبحثون في ما تبقى من المبنى بحثًا عن ناجين في ظلام دامس تقريبًا، لكنهم لم يعثروا على أحد على قيد الحياة.

وهم ينتشلون الموتى من تحت الأنقاض بعناية واحترام، ومن بينهم جثة الطفلة قمر البطران البالغة من العمر 4 سنوات.

ويظهر أحد عناصر الدفاع المدني وهو يحمل مصباحاً يدوياً ومواد أساسية وهو يحاول انتشال جثة الفتاة الصغيرة من تحت الأنقاض لكنه يعاني من سقف إسمنتي يضغط على الجزء السفلي من جسدها. ويقول إنه يحتاج إلى مطرقة كبيرة لكسرها.

وفي نهاية المطاف، تمكنت فرق الإنقاذ من تحطيم الأسمنت وسحب جثة الفتاة. ويظهر في الفيديو شعرها مغطى بالتراب، ووجهها وملابسها مغطاة بالدماء، وتظهر لقطات مزعجة بعض أعضائها تتدلى من بين ساقيها بينما يضعها العمال على بطانية ويلفون جسدها.