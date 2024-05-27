أحمد رفيق لـ"مساء dmc": أمريكا تدعم إسرائيل وتعاند المجتمع الدولى

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بالقدس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في رفح الفلسطينية، رغم قرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية.

وأشار "عوض"، خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" اليوم الإثنين، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن قوات الاحتلال ترى الدم الفلسطيني رخيصًا، وهجومها أمس يعد تحديًا لدول العالم أجمع.

ونوه بأن حكومة بنيامين نتنياهو ترى استمرار الحرب أهم وأبقى من توفيقها، مؤكدًا أن أعضاء الكونجرس الموالين لإسرائيل يرفضون أحكام المحاكم الدولية، وأمريكا تدعم إسرائيل وتعاند المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس مركز الدراسات المستقبلية بالقدس، أن الضغط الوحيد الذي يمكن من خلاله إيقاف الحرب هو الضغط الداخلي والمتمثل في المظاهرات بالشارع الإسرائيلي والذي يطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.