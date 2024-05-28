يحرص المسلمين على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 28-5-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل، حرصا منهم على تكرار الأدعية والأذكار.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 28-5-2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

دعاء الصباح مكتوب

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

أذكار الصباح اليوم

اللّهُـــــمَّ بِكَ أَصْــبَــحْنا وَبِكَ أَمْسَـينـــا، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور"مره واحده"

اللّهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـــدِكَ ما اسْتَـــطَعْت، أَعــــوذُ بِكَ مِنْ شَـــرِّ ما صَنَعْت، أَبــــوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِــــــــكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ"مره واحده"

اللّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْــــتُ أَُشْهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلائِكَتِك، وَجَمـيــــعَ خَلْقِــــك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلـــهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْــــدَكَ لا شَــــريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّــــدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك* أربع مرات

دعاء للمتوفين

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

دعاء دخول الامتحان

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا

دعاء ختم القرآن

اللهم أصلح لِي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لِي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لِي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لِي في كل خير واجعل الموت راحةً لِي من كل شر.

دعاء دخول المسجد

قد ورد في بعض الأحاديث النبوية دعاء دخول المسجد والخروج منه، حيث أوصى صلى الله عليه وسلم بالتسليم عليه، ثم ترديد: «الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، أما عند الخروج من المسجد فأوصى النبي بقول: «الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».