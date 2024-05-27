الإثنين 27 مايو 2024
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الحكومة: هناك خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى 2025

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الوزراء إن هناك خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى 2025.

دعم المواد البترولية

أضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر “صدى البلد”، أن السولار سيظل يُدعم من قبل الدولة المصرية، بسبب مراعاة القيادة السياسية البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم تصل لـ 636 مليار جنيه.

الزيادة السكانية 

وتابع أن الدولة المصرية تشهد نموًا سكانيًا متزايد سنويًا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية المتزايدة تشكل على الدولة عبئًا كبيرًا، ومن الصعب أن تستمر الدولة في تحمل هذه الأعباء في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر العالم بأكمله، لهذا لا بد وأن يكون هناك تحريك بسيط في أسعار السلع.

محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء صدى البلد على مسئوليتي أحمد موسى

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