الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. تلك الكلمات الدلالية ارتفعت معدلات البحث عنها من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات، عبر محركات البحث جوجل تزامنا مع إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

 وأوضحت الوزارة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة وهي الآتي:

- رقم الجلوس

- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان

- المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

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كيفية الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 


ويمكن للطلاب الحصول على تلك البيانات بأرقام الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الالكترونى عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

ويجب اتباع الخطوات التالية للحصول عليه:

-يتم الدخول بالإيميل الموحد والباسورد سيجد الطالب الاستمارة الخاصه بيه، الذي تم ملأها من قبل، ستجد خانة بإسم رقم الجلوس، بالضغط عليها.

-يجب عمل اسكرين شوت والاحتفاظ به ضروري ثم طباعته.

-ولكن طباعته لا تغني عن استلامك لرقم الجلوس الأصلي من المدرسة

تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الاثنين، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة وتوزيع الدرجات

من المقرر أن ينطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، يوم ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع، وتنطلق يوم ٢٢ يونيو للمواد الأساسية، فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، على مستوي الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي، بنفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة العام الدراسي الماضي، حيث تكون الأسئلة مزيج بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة رقم الجلوس وزارة التربية والتعليم الشهادة الثانوية العامة الاختيار من متعدد الاسئلة المقالية

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