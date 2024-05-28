هيئة البث الإسرائيلية: مقترح للوسطاء غدًا لهدنة مع حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، تعتزم تقديم مقترح رسمي لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال غدًا دون الكشف عن تفاصيل محددة حول هذا المقترح.

يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المتزايدة بين الجانبين، والتي وصلت ذروتها بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 45 مدنيًا.

في السياق، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي إلى أن نحو 80% من الأهداف العسكرية المرسومة للحملة العسكرية ضد غزة قد تحققت، وأن جهود تحقيق الباقي منها ستستغرق وقتًا إضافيًا.

من جانبها، أعلنت حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي باسم نعيم أنها لن تشارك في جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال، مستنكرة المجازر التي ترتكبها تل أبيب في رفح جنوبي قطاع غزة.