الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة البث الإسرائيلية: مقترح للوسطاء غدًا لهدنة مع حماس

حماس
حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، تعتزم تقديم مقترح رسمي لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال غدًا دون الكشف عن تفاصيل محددة حول هذا المقترح. 

يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المتزايدة بين الجانبين، والتي وصلت ذروتها بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 45 مدنيًا.

txt

باحث: إسرائيل مُجبرة على إحراز تقدم فى المفاوضات لـ4 أسباب (فيديو)

في السياق، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي إلى أن نحو 80% من الأهداف العسكرية المرسومة للحملة العسكرية ضد غزة قد تحققت، وأن جهود تحقيق الباقي منها ستستغرق وقتًا إضافيًا.

من جانبها، أعلنت حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي باسم نعيم أنها لن تشارك في جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال، مستنكرة المجازر التي ترتكبها تل أبيب في رفح جنوبي قطاع غزة.

هيئة البث الإسرائيلية تل أبيب الأسرى حركة حماس الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام عبرى: حدث صعب وقعت به قواتنا.. وفقدنا الاتصال

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة الغربية

عاجل.. بعد إنذار "جانتس".. "نتنياهو" يستعد لحل مجلس الحرب

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلي تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح