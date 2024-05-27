الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأخر انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة صداع فى رأس الجهاز الفنى

محمد صلاح
محمد صلاح

يواجه الجهاز الفني  للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أزمة جديدة بخلافى تأخر انضمام لاعبى الأهلى لمعسكر الفراعنة، تتمثل فى عدم انضمام محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم فريق ليفربول الإنجليزى للمعسكر قبل يوم 3 يونيو.

وينطلق معسكر الفراعنة ظهر غد الثلاثاء، على أن يقام أول مران مساء على استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراتى بوركينافاسو وغينيا الإستوائية يومى 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

وتمسك صلاح بالانتظام فى معسكر الفراعنة مع بداية الأجندة الدولية، الأمر الذى يربك حسابات حسام حسن، كون اللاعب عائد من فترة راحة سلبية بأوامر إدارة ناديه، مما قد يكون غير جاهز بقوته الكاملة لقيادة الفراعنة فى المباراتين فى ظل عدم خوضه سوى مرانين فقط قبل مباراة بوركينافاسو .

وشهدت اختيارات حسام حسن لقائمة الفراعنة حالة من الجدل بشأن عدم انضمام بعض اللاعبين المميزن وعلى رأسهم عمر كمال عبد الواحد الذى لازال يعانى من خلافاته السابقه مع حسام حسن، لدرجة ان العميد فضل اعادة احمد فتوح رغم تراجع مستواه للعب فى الجبهة اليسرى مع محمد حمدى ، حتى لا يضطر لاستدعاء عمر كمال الذى لعب فى مركز الظهير الأيسر مع الأهلى وظهر بمستوى طيب.

كما برر الجهاز الفنى قرار استبعاد الرباعى أحمد حجازى وعمر مرموش وأحمد عبد القادر ومصطفى شلبى، بسبب الإصابات المختلفة التى يعانى منها الرباعى، بعد الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم بمعرفة الدكتور محمد او العلا طبيب المنتخب، بينما جاء قرار استبعاد رمضان صبحى بعد قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بإيقاف اللعب .

وضمت قائمة الفراعنة كل من، محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان  فى حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح فى الدفاع،  ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور واحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح، اضافة إلى ابراهيم عادل الذى تم استدعاءه اليوم،  ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه فى الوسط ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف فى الهجوم .

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