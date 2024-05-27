الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإصلاح والنهضة": الاقتصاد المصري يتجاوز الأزمة ويستعد للمستقبل (فيديو)

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أكد د.هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة قامت بجهود كبيرة للتغلب على التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتجاوز الأزمة.

أضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز أن مصر تجاوزت الأزمة الصحية والاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا، لكنه أكد أن البلاد ما زالت تواجه تحديات، مؤكدًا أهمية تقليل فاتورة الاستيراد من خلال إحلال الواردات وافتتاح مصانع جديدة.

أكد عبد العزيز أن دعم الطاقة والخبز مرتبط بالدولار، وأن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يحظى بمزيد من الاهتمام، حيث افتتح الرئيس السيسي مصنعًا صينيًا يضم 300 عامل بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة.

أكد عبد العزيز أن المرحلة المقبلة ستشهد تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص، مما يعزز الاقتصاد المصري ويعيد البلاد إلى مسار النمو والازدهار.

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