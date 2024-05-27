الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بني سويف تحصد 5 جوائز فى مجال الفنون التشكيلية والأفلام القصيرة

الطلاب
الطلاب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول طلاب الجامعة على 5 جوائز فى مجال الفنون التشكيلية والافلام القصيرة خلال حفل ختام مهرجان إبداع في نسخته الـ 12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية”، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

أسماء الطلاب 

وحصلت الطالبة إسلام أحمد فتحي كلية الآداب المركز الأول في مجال النحت غير متخصص، وحصل الطالب مكاريوس راضي يوسف كلية الحقوق المركز الأول في مجال التصوير الملون غير متخصص، وحصل الطالب أحمد شوقي سيد كلية الحقوق المركز الثاني نحت غير متخصص، وحصل الطالب محمد هشام عبد اللطيف كلية الفنون التطبيقية المركز الثاني في مجال الأشغال الفنية. متخصص، وحصل الطالب أحمد مصطفى محمد عبد الفضيل كلية الإعلام المركز الثاني في مجال الأفلام القصيرة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بجميع المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب فى مختلف المجالات، بما يساهم فى رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وأن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات الداخلية والخارجية.

وأشار إلي أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب فى بناء الشخصية المتكاملة، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم.

بني سويف جامعة بني سويف ابداع 12 منصور حسن الطلاب

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