الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الشيوخ يُناقش آليات دعم البحوث الزراعية والتوسع في الزراعات العطرية

النائب جمال أبو
النائب جمال أبو الفتوح،

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، بشان دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية.

واستعرض “أبو الفتوح” اقتراحه موضحا أن البحوث الزراعية من أهم القطاعات التي يجب دعمها من جانب الدولة لأنها السبيل الوحيد للنهوض بالزراعة في مصر في ظل المتغيرات التي يشدها العالم من تغيرات مناخية ومنافسة شرسة بالنسبة للحاصلات الزراعية وأيضا في ظل أزمة المياه التي يجب التعامل معها بجدية من خلال إستنباط اصناف جديدة من مختلف المحاصيل تكون أقل إستهلاكا للمياه وذات إنتاجية عالية.

ودعا إلي إعادة النظر في تخصيص ميزانية مناسبة لدعم البحوث الزراعية التطبيقية.

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ومن جانبه، أكد النائب محمد سعد شلمة، أهمية دور البحوث الزراعية في زيادة حجم الإنتاج الزراعى، مشيرا إلي أن طبيعة المرحلة الحالية تحتم علينا التفكير خارج الصندوق، للتوسع في زيادة حجم الإنتاج.

واستشهد بنجاح البحوث الزراعية في  زيادة حجم إنتاج البطاطس إلي 30 طن للفدان، والقمح إلي 25 أردب للفدان.

وتابع أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا  كبيرًا للقطاع الزراعي، وهو ما يتطلب  وجود قيمة مضافة وتعظيم للانتاج من وحدة الأرض والمياه، واستغلال ذلك في للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، داعيا لإعداد خريطة محصولية في كل مكان، تشمل نسبة الملوحة والزراعات المناسبة.


وأكد النائب عبد الفتاح دنقل، أهمية الإرشاد الزراعي، داعيا للتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية في جنوب الصعيد، في ظل توافر المناخ المناسب لها، هناك، واهتمام القيادة السياسية بتنمية تلك المنطقة.

وتابع دنقل، أن النباتات العطرية والطبية هى الحصان الأسود عالميا في الوقت الحالى.

كما دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي عقد ندوات لكبار المستثمرين والمزارعين مع الباحثين في المجال الزراعي لنقل آخر تطورات التجارب والخبرات البحثية الناجحة سعيًا في تعميم تطبيقها.

ودعا النائب جمال أبو الفتوح، إلي ضرورة حماية المزارع منعًا للغش عند شراء البذور والتقاوي والأسمدة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن موازنة الوزارة لعام (2024 /2025) بلغت نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنةً بمبلغ 4 مليارات و222 مليونا و586 ألف جنيه في موازنة العام الماضي.

وأوضح أنه يتم تنفيذ 37 مشروع قومي زراعي للتوسع الأفقي والرأسي، مشروعات إنتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية وتم استنباط 7 أصناف من القمح و30 هجين ذرة صفراء وبيضاء ذات صفات جودة عالية وتوجد دراسات عديدة عن كل محصول تحتاج دعم لتنفيذها حيث أننا لدينا الكفاءات، وقد قمنا بعمل بحث عن أمراض النباتات ونريد إشراك القطاع الخاص في الإنفاق على الأبحاث العلمية.


وأضاف الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مركز البحوث الزراعية بذل جهودًا كبيرة مع القيام بدراسات وأبحاث ونماذج تطبيقية عملية على أرض الواقع بغرض تنمية وزيادة الإنتاج الزراعي، واستنبط بذور عالية الجودة بخبرات وكفاءات عالية من الباحثين التابعين للمركز، وأنه جاري العمل على إعداد خريطة زراعية وتصنيف الأراضي.


وأوضح ممثلي وزارة التخطيط، أنه ليس لديهم مانع في دراسة إمكانية زيادة مخصص الموازنة المقرر للبحث العلمي التطبيقي فيما يخص الإنتاج الزراعي) شريطة أن يتوافق مع أهداف الخطة الاستثمارية للدولة ورؤية مصر 2020 2030

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ النائب جمال أبو الفتوح الميزانية المخصصة البحوث الزراعية

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