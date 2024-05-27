السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الفسطاط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة بمصر القديمة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة