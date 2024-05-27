عن مذبحة رفح.. يسرا: "جريمة جديدة ضد الإنسانية"

أدانت الفنانة يسرا قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن وقوع مئات الشهداء والمصابين.

وشاركت “يسرا” صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “ببالغ الحزن أدين بشدة كل ما يحدث ضد الإنسانية و ضد وطننا العربي .. وأدعو الجميع للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة .. اللهم أنصر إخواننا المستضعفين واحفظ مصر من كل شر و سوء”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدًا سقطوا إثر قصف الاحتلال مخيمًا للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية.

وأضاف لـ"القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربى رفح الفلسطينية، مضيفًا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدًا أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.