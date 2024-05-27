الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عن مذبحة رفح.. يسرا: "جريمة جديدة ضد الإنسانية"

يسرا
يسرا

أدانت الفنانة يسرا قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن وقوع مئات الشهداء والمصابين.

وشاركت “يسرا” صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “ببالغ الحزن أدين بشدة كل ما يحدث ضد الإنسانية و ضد وطننا العربي .. وأدعو الجميع للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة .. اللهم أنصر إخواننا المستضعفين واحفظ مصر من كل شر و سوء”.

 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدًا سقطوا إثر قصف الاحتلال مخيمًا للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية.

وأضاف لـ"القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربى رفح الفلسطينية، مضيفًا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدًا أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.

الفنانة يسرا مدينة رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية الشهداء الإحتلال الإسرائيلي قصف الاحتلال الإسرائيلي يسرا انستجرام

مواد متعلقة

كارمن سليمان عن مجزرة الاحتلال فى رفح: "اللهم إنا نستودعك أهلها"

هانى شاكر يعيد نشر "الهوية عربى" تضامنًا مع فلسطين

فان دام فى مواجهة قوى الظلام.. فيلم DARKNESS OF MAN فى دور العرض المصرية

تامر حسني وبسمة بوسيل يخطفان الأنظار في عيد ميلاد ابنتهما (صور)

تفاصيل تكريم نقيب المهن الموسيقية في لبنان بالقاهرة (صور)

الخميس.. فيلم فوتو كوبي بنادي سينما أوبرا دمنهور

رامى عياش يشعل الأجواء بحفله فى باريس ويرفع شعار "كامل العدد"

نوال الزغبى عن حفلها فى لاس فيجاس الأمريكية: "خيال"

الأكثر قراءة

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح