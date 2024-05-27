الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس سائق سيارة نقل صدم شخصين في النزهة

آرشيفية
آرشيفية

جدد قاضى المعارضات حبس سائق سيارة نقل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بعاهة مستديمة، بعد أن صدمهما أثناء عبورهما الطريق في منطقة النزهة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من غرفة النجدة بالقاهرة، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر ببتر في القدم، بعد تعرضهما للدهس من قبل سيارة نقل ثقيل أثناء عبورهما نهر الطريق بمنطقة النزهة.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الامنية  إلى مكان الحادث وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل جثة الضحية المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للمصاب وبيان سبب الوفاة الحقيقى للشخص المتوفى.

منطقة النزهة حبس سائق مصرع شخص سيارة نقل ثقيل دهس حوادث الدستور

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