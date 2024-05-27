الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عودته للانعقاد.. برلماني يستعرض أجندة مناقشات الحوار الوطني

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ،

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية البنود والقضايا المطروحة أمام مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسته القادمة السبت، مؤكدًا أن عودة الحوار الوطني تنعكس ايجابا على الدولة المصرية لأنه يقدم رؤي وأطروحات تعزز وجهة نظر الدولة ومواقفها الراسخة وخصوصا في القضية الفلسطينية ورفض العدوان الاسرائيلي الحالي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له، إلى أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، سيدفع للتوافق على مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهة هذا العدوان الغاشم وحماية الأمن القومي المصري والوقوف بحزم كما هو الان وأكثر امام محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، يؤكد الأهمية الاستراتيجية وحاجة الدولة لتوافق مختلف القوى السياسية والوطنية، على توصيات تعزز الموقف المصري الوطني الثابت في وجه الاحتلال وغطرسته ومخططاته.

وشدد نائب الصعيد، أن مجلس الأمناء سيبحث كذلك وبشكل تفصيلي ما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

واختتم النائب احمد محسن، أن الحوار الوطني كان ولا يزال فكرة رئاسية لها قيمتها، أثبتت الاحداث الحاجة الماسة اليها، وضرورة التشاركية الوطنية في كافة التحديات الراهنة.

النائب أحمد محسن الشيوخ مجلس أمناء الحوار الوطنى الأمن القومي

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