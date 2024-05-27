الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندا تمنح تأشيرات مؤقتة لـ5 آلاف من سكان غزة

غزة
غزة

قال مارك ميلر، وزير الهجرة في كندا، الاثنين، إن كندا ستمنح تأشيرات مؤقتة إلى 5000 من السكان في غزة في إطار برنامج خاص لأقارب الكنديين الذين يعيشون في الإقليم الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

أضاف ميلر أن الحركة خارج غزة غير ممكنة حاليًا؛ الإعلان الكندي هو خطوة تحضيرية حال تمكن الناس من مغادرة الجيب في المستقبل.

المأساة الانسانية التي تنكشف في غزة 

وفي بيان ألقاه ميلر: ما زلنا نشعر بالقلق الشديد بشأن المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة، يشعر الكثير من الناس بالقلق إزاء أحبائهم وأعربوا عن اهتمام كبير بالتدابير الخاصة المؤقتة التي قدمناها لعائلتهم الممتدة في غزة.

وأضاف أن كندا تشارك أسماء الأشخاص في غزة الذين أقروا الفحص الأولي للسلطات المحلية لتأمين خروجهم.

وقال متحدث باسم ميلر إن 448 من سكان غزة قد صدروا تأشيرة مؤقتة، بما في ذلك 254 بموجب سياسة عامة، ووصل 41 إلى كندا حتى الآن.

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