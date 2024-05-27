الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية عمل إجرامي مكتمل الأركان

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله،

استنكرت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، قيام جيش الاحتلال الصهيوني بقصف خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء، لافتا الي أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم في حق المدنيين في قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية.

ووصفت " النائبة هناء أنيس رزق الله "، قصف الاحتلال المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، هو عمل إجرامي مكتمل الأركان، ودليل على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

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وشددت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الموقف المصري مازال هو الأقوى والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأن الدولة المصري لن ولم تتخل أبدًا عن أشقائنا في غزة.

واختتمت أن حادث المخيمات الذي وقع أمس في قطاع غزة كان على مرآي ومسمع من العالم أجمع، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الضغط بكل الوسائل على إسرائيل للتوقف الفوري لهذه الجرائم وإنهاء الحرب.

النائبة هناء أنيس رزق الله مجلس النواب الشعب الجمهوري الاحتلال الصهيونى الأطفال

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