الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يعود للانتصارات فى الدورى بثنائية على حساب الاتحاد

الزمالك
الزمالك

عاد الزمالك  للانتصارات في بطولة دوري نايل، بعدما فاز بثنائية نظيفة على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دوري نايل.


رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ12، بينما وقع الاتحاد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.


الشوط الأول

 

هدف الشوط الوحيد سجله ناصر ماهر بالدقيقة 28، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمر جابر.

البداية كانت في الدقيقة 19، عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق عبدالله السعيد ليسدد المثلوثي كرة وصلت سهلة لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 25 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو شتتها الدفاع لتصل إلى حسام عبدالمجيد الذي سدد رأسية مرت أعلى العارضة.

وبالدقيقة 42 أضاع نداي هدفًا محققًا بعد جملة ثلاثية، بعدما سدد كرة مرت بقليل على يسار مهدي سليمان.

وفي الدقيقة الأخيرة، كاد مابولولو يسجل هدف التعادل بعد تسديدة علت مرمى محمد صبحي بعدما أفلتها الأخير.

الشوط الثاني

 

سجل هدف الزمالك الثاني التونسي سيف الدين الجزيري بالدقيقة 57، بعد تمريرة نداي ليسجل في مرمى المهدي سليمان الخالي.


وفي الدقيقة 65، شكل الاتحاد خطورة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عمر الوحش، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.


وشهدت الدقيقة 70 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق هشام صلاح، لكنها مرت بجوار المرمى.


وتمكن زياد كمال، البديل، من تسجيل الهدف الثالث، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

 

 

 

 

الزمالك الاتحاد الاتحاد السكندرى الدوري دوري نايل

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