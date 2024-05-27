المؤبد لعامل متهم بالاتجار وحيازة كمية من الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي 500 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 4133 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للاتجار،بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "م.م.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده بالطريق العام، وابصرته حاملا حقيبة، فتم ضبطه وانتزاع الحقيبة من يده وبفضها تبين أنها تحوي علي عدد 170 طربة حشيش، وبتفتيش شخصية عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن عدد 170 طربة المضبوطه بحوزة المتهم وزنت قائما 16.700 كيلو " ستة عشر كيلو وسبعمائة جراما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.