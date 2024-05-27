أحمد موسى: سيادة مصر محفوظة ولن يجرؤ أحد على زعزعتها

أكد أحمد موسى أن القومية المصرية لن يستطيع أحد الاقتراب منها سواء كانت إسرائيل أو غيرها من باقي دول العالم،:"سيادة مصر محفوظة ولن يجرؤ أحد على زعزعتها".

التطاول على مصر

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر “صدى البلد”:"الأمن القومي المصري خط أحمر ومن يتطاول على مصر نعتبره خائن".

معلومات الجيش المصري

أضاف أن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية من معلومات نستمده من البيانات الرسمية للمتحدث العسكري، ويجب عدم الاستماع للإعلام المعادي الذي يهدف طوال الوقت إلى إشعال الحرب بالمنطقة بالكامل".

وتابع "تعودنا في زمن الحروب والأزمات لا يتم تلقي معلومات إلا من خلال المتحدث العسكري فقط، محذرا الإعلام الإسرائيلي والإخواني".