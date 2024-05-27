الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة بخطوة.. عمل الآيس كوفي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

الايس كوفي
الايس كوفي

في فصل الصيف يزداد حب الناس للمشروبات المثلجة حتى يشعروا بالانتعاش، ويبحث العديد من الأشخاص من عشاق القهوة عن طريقة تحضير القهوة المثلجة أو الآيس كوفي في هذا الجو الحار بسبب حبهم للكافيين والمشروبات الباردة في هذا الفصل الساخن، والآيس كوفي من المشروبات المثلجة التي لها مذاق مميز.

 

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لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة تحضير الآيس كوفي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

مقادير عمل الآيس كوفي بطريقة سهلة

القهوة: 20 جرام قهوة سريعة الذوبان.
السكر : حسب الرغبة.
ماء: نصف كوب.
لبن: نصف كوب.
مكعبات ثلج.
الكريمر: ٣ ملاعق صغيرة كريمر.

 

خطوات تحضير الآيس كوفي بطريقة سهلة ولذيذة

 

الخطوة الأولى:
نقوم بوضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطهم جيدًا لتكوين الفوم.

الخطوة الثانية:
نقوم بوضع اللبن والكريم.

الخطوة الثالثة:
نقوم بوضع المكونات في كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج.

 

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طريقة عمل الأيس كريم في البيت.. بطريقة سهلة

 

طريقة أخرى لعمل الآيس كوفي في المنزل بطريقة سهلة

 

الخطوة الأولى:
قومي بتحضير كوب مناسب ثم قومي بوضع النسكافية مع السكر الأبيض.

الخطوة الثانية:
قومي بخلطهم عن طريق ملعقة لفترة تتراوح ما بين 7 لـ 10 دقائق لحين حصولك على الفوم.

الخطوة الثالثة:
قومي بتحضير مكعبات الثلج وانتظري لحين وضعها مع القهوة سريعة الذوبان.

الخطوة الرابعة:
قومي بإضافة اللبن البارد على الخليط وأخيرًا قومي بإضافة فوم النسكافية.

 

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طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024

 

طريقة تحضير الآيس كوفي بطريقة ثالثة


الخطوة الأولى:
يتم تحضير القهوة من خلال إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.

الخطوة الثانية:
يتم إضافة المكونات في الخلاط، حيث يتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل والبودرة والقهوة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.


الخطوة الثالثة:
يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب وتوزيع الكاكاو على وجه الكوب من أجل التزين، ويمكن استبدال الكاكاو بصوص الشكولاتة.

الخطوة الرابعة:
يمكن إضافة المكسرات لتعزيز فوائد المشروب الأشهر بفصل الصيف.

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طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024

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