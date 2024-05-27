خبير علاقات دولية يكشف "سر رفض" إسرائيل إقامة دولة فلسطينية

قال د.أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية إن المجتمع الإسرائيلي الداخلي يطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إما الخروج من السلطة أو عودة المحتجزين داخل قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية.

أضاف عبدالمجيد، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "أصبح هناك صوت داخل الشعب الإسرائيلي يطالب بإنهاء القتال وإقامة الدولة الفلسطينية".

وتابع "المظاهرات التي خرجت في إسرائيل أمس كانت كبيرة جدًا، كما أن الأصوات الإسرائيلية في الخارج تصرخ بسبب وقف كامل لكل الاستثمارات سواء في العالم أو إسرائيل"، كما أوضح أن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية بسبب مخاوف أمنية من وجود دولة لها حدود متاخمة لها.