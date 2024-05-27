الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

بالقوة الضاربة.. قائمة سموحة لمواجهة لافيينا بكأس مصر (صورة)

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الموج الأزرق لمواجهة لافيينا، غدا ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة ولافيينا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه سموحة نظيره لافيينا، في تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

قائمة سموحة لمواجهة لافيينا بكأس مصر (2023/2024)

حراسة المرمى: الهاني سليمان ومحمد أشرف.

خط الدفاع: محمد مغربي وبركات حجاج، وحسام هريدي وجاستيس آرثر وطارق علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوة وإسلام جابر، وحمدي علاء وأبو بكر ليادي، والحبيب أحمد وحسام جريشه، ومحمد كناريا ومحمد عصام، وأحمد خالد ومحمد مكرونة، ولحسن دهدوه.

خط الهجوم: حسام حسن وفادي فريد.

قائمة سموحة لمواجهة لافيينا بكأس مصر

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، وذلك على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر مارس الماضي.

 

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