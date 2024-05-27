الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب الجزائر للساق الواحدة يحصد برونزية بطولة أمم أفريقيا

بطولة كأس الأمم الأفريقية
بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة

 

تمكن منتخب الجزائر لكرة القدم للساق الواحدة من تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

ونجح الجزائر في الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على حساب نيجيريا بنتيجة 3/1، وحصد رؤوف أوشن لاعب الجزائر جائزة أفضل لاعب في اللقاء.


و أكد محمد حاج عكريش المدير الفني للمنتخب الجزائري للساق الواحدة ان لاعبيه كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية و تعاهدوا على تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقيةلكرةالقدم للساق الواحدة.

وأضاف عكريش : سعداء بالتواجد في بلدنا الثاني مصر وبطولة إفريقيا شهدت مستويات قوية ، منتخبنا حديث النشأة تم تكوينه فقط من 5 أشهر لكن اللاعبين كانوا رجالا و يتطور أداءهم كل مباراة و نجحوا في انتزاع بطاقة المونديال و الميدالية البرونزية للبطولة الإفريقية.

وتابع : الفريق لم يكن له أي اختبار مع منتخبات أخرى و اول احتكاك كان في البطولة الحالية لكننا نتطور بشكل ملحوظ.

وعن تقييمه للبطولة قال : البطولة بها فرق قوية مثل نيجيريا و المغرب ومصر وغانا ، هناك تقارب في المستوى كبير و تفاصيل صغيرة ستحسم اللقب.

وعن الإقامة في مصر قال المدير الفني للجزائر : سعداء جدا بالتواجد هنا في مصر نشعر أننا في بلدنا الثاني الجميع يرحب بنا وكنا نعلم أننا سنجد هذه الحفاوة قبل الوصول للقاهرة نشكركم على الاستقبال .

واختتم مدرب الجزائر تصريحاته بسعادته بتأهل منتخب مصر للمونديال بعد احتلال المركز السابع بالبطولة قائلا : فرحتنا بتأهل مصر مثل فرحتنا بمنتخبنا بعد حصد البرونزية.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزًا ثمينًا بثنائية مقابل هدف أمام تنزانيا 
خلال لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى  27 مايو الجاري، والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

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