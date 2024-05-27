موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات سنوات النقل 2024

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب سنوات النقل عن موقع وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2024، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ويوفر الموقع الإلكتروني الآن نتائج سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة.

رابط بوابة نتائج سنوات النقل 2024 جميع المحافظات

يمكن لأولياء الأمور وطلاب سنوات النقل البحث عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال

زيارة منصة بوابة نتائج التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية:

-اختر الخدمة المتعلقة بنتائج الطلاب.

-إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس أو الرقم القومي.

- اختار المرحلة الدراسية ( الابتدائي او الاعدادي).

- اضغط على زر عرض النتائج للحصول على النتيجة المطلوبة.

دلالات الألوان في نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

وسبق أن حددت الوزارة شكل وآليات ظهور نتائج امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، موضحة أنه يتم التعبير عنها في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، إذ إن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها في كل محافظة، بعد انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها رسميًا من المحافظ ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية، من خلال رابط الموقع الخاص بكل مديرية.