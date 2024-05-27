الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علم فلسطين في مظاهرة وسط حيفا لوقف الحرب على غزة (فيديو)

علم فلسطين
علم فلسطين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات حية من مظاهرة في حيفا تطالب بوقف آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “انقذوا غزة”، وسط رفع أحد المتظاهرين علم فلسطين.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستسلم الوسطاء رسميًا مقترحها لصفقة التبادل غدًا.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إضافة إلى التواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل معبر رفح الفلسطيني، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

حيفا غزة الحرب الإسرائيلية العلم الفلسطينى المتظاهرين المتظاهرون

مواد متعلقة

هل يتبنى الاتحاد الأوروبى استراتيجية جديدة بشأن ملف اللاجئين؟

القاهرة الإخبارية: مصدر أمنى يحذر من خطورة انفجار الأوضاع على الحدود مع غزة

البيت الأبيض يصف الصور الواردة من محرقة رفح بأنها "مدمرة"

عبدالمنعم السيد: مصر خصصت 636 مليار جنيه للدعم فى الموازنة (فيديو)

خبير اقتصادى: الدولة تستهدف تغطية المدفوعات عن العملة الصعبة (فيديو)

نقيب الأطباء البيطريين يكشف عن العجز فى عدد الأطباء (فيديو)

مجدى حسن يطالب بتطوير قطاع الطب البيطرى فى مصر (فيديو)

خبير عسكري يكشف تداعيات الهجوم الإسرائيلي على مخيمات رفح

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح