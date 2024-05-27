علم فلسطين في مظاهرة وسط حيفا لوقف الحرب على غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات حية من مظاهرة في حيفا تطالب بوقف آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “انقذوا غزة”، وسط رفع أحد المتظاهرين علم فلسطين.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستسلم الوسطاء رسميًا مقترحها لصفقة التبادل غدًا.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إضافة إلى التواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل معبر رفح الفلسطيني، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.