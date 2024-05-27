تشكيل الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي.. سالم يقود بطل المسابقة

كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لـ الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الوحدة، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير سلطان ابن عبدالعزيز بأبها معقل فريق الوحدة، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC SPORTS.

تشكيل الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري

خط الوسط: محمد القحطاني - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: الربيعي - علي آل بليهي - متعب - سعود عبد الحميد - ياسر الشهراني - عبدالإله المالكي - ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ألكسندر ميتروفيتش.

جدير بالذكر أن الهلال حسم اللقب لصالحه حيث يحتل المركز الأول برصيد 93 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.