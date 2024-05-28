الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الدفاع المدنى بغزة: مجزرة رفح تذكرنا بمجزرة مستشفى المعمدانى

مجزرة رفح
مجزرة رفح

أوضح الدكتور محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، تفاصيل ما حدث برفح الفلسطينية، قائلًا: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في منطقة رفح الفلسطينية، بعد أن استهدفت الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة رفح، وهي المنطقة التي كانت تصنف ضمن المناطق الآمنة التي دعت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أنها كانت منطقة آمنة".

وأضاف الدكتور محمود بصل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر قناة “المحور”، أن بالأمس كان هناك استهداف في مساء الساعة الثامنة مساء لهذه المنطقة التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف نسمة، حيث تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنه على الفور، قامت طواقم الدفاع المدني بالتحرك صوب هذا المكان حيث اشتعلت النيران في هذا المكان، وكانت في الحقيقة مذكرة تذكرنا بمجزرة مستشفى المعمداني التي قتلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 مواطن فلسطيني. 

غزة الاحتلال الإسرائيل مستشفى المعمداني مجزرة رفح رفح الفلسطينية الدفاع المدني

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