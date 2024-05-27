خبير: إسرائيل تحاول تخطي حالة الفشل بعد 7 أكتوبر

قال د.أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية إن مصر هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدًا، ولديها الحل دائمًا بشأن القضية الفلسطينية.

أضاف عبدالمجيد خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن مصر منذ عام 1948 كانت وحتى الآن هي المفاوض الأمين على الشعب الفلسطيني في كافة حقوقه ووجباته، وهي أيضًا المدافع عنه في كافة المحافل الدولية.

أشار إلى أنه منذ أحداث 7 أكتوبر جميع التصريحات الرسمية للدبلوماسية المصرية تؤكد أن مصر دائمًا حريصة على حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه.

وأكد أن إسرائيل تورطت كثيرًا بعد أحداث 7 أكتوبر وتحاول أن تغطي على حالة الفشل الاستخباراتي والداخلي.