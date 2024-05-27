"القومي للمرأة" يعقد مسرحية عيلة فى منتهى السعادة ببنى سويف

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، إن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عقد مسرحية فنية بعنوان "عيلة فى منتهى السعادة" لفرقة فنون فى كل حته فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقرى طحا بوش وكوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر.

وأوضحت محمود، أن المسرحية ناقشت قضايا تنمية الأسرة المصرية والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة لنشر الوعى وتعزيز القيم الإيجابية للأسرة المصرية والتعريف بمكتب شكاوى المرأة وقضايا العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي والشمول المالى.