الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للمرأة" يعقد مسرحية عيلة فى منتهى السعادة ببنى سويف

المسرحية
المسرحية

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، إن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عقد مسرحية فنية بعنوان "عيلة فى منتهى السعادة" لفرقة فنون فى كل حته فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقرى طحا بوش وكوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر.

وأوضحت محمود، أن المسرحية ناقشت قضايا تنمية الأسرة المصرية والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة لنشر الوعى وتعزيز القيم الإيجابية للأسرة المصرية والتعريف بمكتب شكاوى المرأة وقضايا العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي والشمول المالى.

بني سويف القومي للمرأة مسرحية مركز ناصر عيلة فى منتهى السعادة

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