إخلاء سبيل 39 متهمًا بإثارة الشغب خلال مباراة الأهلي والترجي

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 39 متهمًا على ذمة إثارة الشغب وحيازة شماريخ وعدم وجود تذاكر بحوزتهم، وذلك خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بكفالة مالية قدرها 300 جنيه لكل متهم.

وبحسب دفاع المتهمين، فإنهم غادروا إلى منازلهم عقب القرار بإخلاء سبيلهم، وقبول التماس المقدم من جانبه للنائب العام حرصًا على مستقبل المتهمين إذ كان من بينهم طلاب وجامعيون وعمال وشباب صغار السنّ.

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.