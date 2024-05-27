الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصفته بالمروع.. الأمم المتحدة تنتقد هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

فولكر تورك
فولكر تورك

انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الهجوم الاسرائيلي "المروّع" لإسرائيل على معسكر سكني للنازحين في رفح الأحد.

وقال تورك، في بيان الاثنين "الصور من المخيم مروعة ولا تشير إلى أي تغيير واضح في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت بالفعل إلى الكثير من الوفيات المدنية".

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وردد تورك تصريحات ألقاها زميله في الأمم المتحدة وكالة الإغاثة والأعمال المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جولييت توما يوم الاثنين مع تسليط الضوء على كيف يظهر الهجوم"لا يوجد أي مكان آمن في غزة".

وعلى الرغم من الإشارة إلى أن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء مراجعة في الهجوم الاسرائيلي،  وصفها تورك بأنه "واضح بشكل مثير للصدمة" أن قرار ضرب منطقة "معبأة بكثافة مع المدنيين" أدى إلى "النتيجة التي يمكن التنبؤ بها تمامًا" لما لا يقل عن 45 حالة وفاة.

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رفح الهجوم الاسرائيلي فولكر تورك حقوق الانسان إسرائيل غزة

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