الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نجيب محفوظ وثربانتس".. تكريم بكاريكاتير عابر الزمن "صور"

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

في لوحة واحدة وبخطوط تجسيدية نجح 48 رسام كاريكاتير في تجسيد نجوم الأدب وتكريمهم بمصر والعالم العربي، في معرض رسم الأدب كتاب وكاريكاتير بالمركز الثقافي الإسباني.

يوحد الكاريكاتير الموهبة التعبيرية من مصر وإسبانيا ودول أمريكا الناطقة بالإسبانية ومختلف دول أوروبا في تجسيد شخصية ثربانتس، في لوحات بخطوط فنية مبالغة التنفيذ ومتنوعة الألوان والتجسيد مصاحبة لرسومات عن ويليام شكسبير، توفيق الحكيم.

وتخصص لوحة مصادقة للأديبين نجيب محفوظ، وجارثيا ماركيث اللذان حصلا بجائزة نوبيل في عامين متتاليين. 


يقول أحمد مصطفى، رسام كاريكاتير والحائز عن جائزة الفنان الأكثر تأثيرا في الوطن العربي 2013 إنه بدأ فن رسم الكاريكاتير منذ ٨ سنوات لهوايته لفن التجسيد والتنوع، ويقينه أن هذا النوع من الفنون سهل الفهم والادراك لكل الفئات المجتمعية وينجح في إيصال المعلومة والغرض دون تكلف وبصورة إبداعية.

 

وعبر إيهاب مصطفى، رسام كاريكاتير عن رسمته التي تختارها أن تكون بصورة تعبيرية ودية تجمع صديقى الأدب اللذين لم يجتمعا واقعيا ولكنهمنا اجتمعا في لوحته بين “ثربانتس ومحفوظ”.

وواصل فنان الكاريكاتير: أفضل ما يميز فن الكاريكاتير أنه وسيلة للتعبير الفني والنقدي مرتبطا سواء بالاحداث الجارية أو السخرية بابراز ملامح الشخصية التي يتم تصويرها بهدف الفكاهه او الدعابة.

 

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طاغور ومحفوظ معرض كاريكاتير فى ذكرى شاعر الهند.. صور

 

 

 

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وواصل فنان الكاريكاتير ان افضل ما يميز فن الكاريكاتير انه وسيلة للتعبير الفني والنقدي مرتبطا سواء بالاحداث الجارية او السخرية بابراز ملامح الشخصية التي يتم تصويرها بهدف الفكاهه او الدعابة.

وواصل فنان الكاريكاتير ان افضل ما يميز فن الكاريكاتير انه وسيلة للتعبير الفني والنقدي مرتبطا سواء بالاحداث الجارية او السخرية بابراز ملامح الشخصية التي يتم تصويرها بهدف الفكاهه او الدعابة.

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IMG_20240527_200358
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رسام كاريكاتيري نجوم الادب توفيق الحكيم نجيب محفوظ جائزة نوبيل

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