سميرة سعيد تدين مجزرة الاحتلال في رفح: "دي كدة غابة مش دنيا"

أعربت المطربة سميرة سعيد عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وأدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية مما اسفر عن وقوع مئات الشهداء والمصابين.

وعلقت سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “دي كدة مش دنيا دي كدة غابة، دول بني أدمين ولا ديابة”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.