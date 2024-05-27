الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سميرة سعيد تدين مجزرة الاحتلال في رفح: "دي كدة غابة مش دنيا"

سميرة سعيد
سميرة سعيد

أعربت المطربة سميرة سعيد عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وأدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية مما اسفر عن وقوع مئات الشهداء والمصابين.

وعلقت سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “دي كدة مش دنيا دي كدة غابة، دول بني أدمين ولا ديابة”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

محرقة الخيام انستجرام المطربة سميرة سعيد الإحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية رفح سميرة سعيد

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