بعد تأجيل مواجهة الكأس.. بيراميدز راحة سلبية 4 أيام

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤ أيام بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجونة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بعد الوصول للنقطة الـ٥٣.

وياتي قرر المدرب بعد تأجيل مواجهة النصر في بطولة كأس مصر (نسخة (2023/2024)، لآجل غير مسمى، منح الفريق راحة ٤ أيام على أن يستأنف تدريباته بداية من يوم ١ يونيو المقبل استعدادا لخوض لقاء سموحة المؤجل من الدور الأول وتحديدا الجولة الحادية عشر، والمحدد له يوم ١٣ يونيو على ستاد الدفاع الجوي.

وكان من المفترض يواجه بيراميدز نظيره النصر، مساء الجمعة المقبلة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ32 بالكأس.

مدرب بيراميدز يعلق على إيقاف رمضان صبحي

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف دون مقابل والوصول للفوز التاسع تواليا في بطولة الدوري، مشددا على أن اللقاء لا يمكن فيه الحديث عن الأداء في ظل الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال المدير الفني إن المباراة أقيمت عصرا وسط درجة حرارة عالية وأثرت كثيرا على أداء لاعبي الفريقين ولا يمكن الأداء في مثل هذه الظروف وبالتالي ما تحقق طبيعي ومقبول والفوز مهم للغاية في مشوار الدوري.

المدير الفني أوضح أن الغيابات طبيعية وعلي جبر هو فقط البعيد عن الملعب ويحتاج لوقت من أجل العودة، وكذلك إيقاف رمضان صبحي وهو يثق كثيرا في اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات، ومن يشارك يبذل أقصى جهد لديه في الملعب.

أضاف أن رمضان صبحي لاعب مهم جدا بالنسبة لنادي بيراميدز ولكرة القدم في مصر، وتحديدا في الوقت الحالي يقدم مستوى رائع للغاية مع الفريق وفي قمة مستواه، وإيقافه غريب للغاية، وطبقا للوائح الفيفا فكيف يتم إيقاف لاعب من اللعب لم تثبت ضده إي إدانة والأمر محتاج لتفسير وهو واثق من صحة موقف رمضان وأنه سيعبر الأمر بسلام ويعود سريعا لدعم الفريق