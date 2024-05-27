الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

"الكونتينر" في جولة داخل "أتلانتك جروب" للتعرف على طريقة تصنيع السخان

احمد داوود
احمد داوود

قام الفنان أحمد داوود بجولة داخل شركة أتلانتك جروب الهندسية لعرض طريقة تصنيع السخان.

من جانبه، قال أحمد طولان، مدير إنتاج شركة أتلانتك جروب الهندسية،خلال  لقاءه ببرنامج “الكونتينر" المذاع عبر DMC إن أول ورشة هي ورشة المكابس تعمل على صناعة أجزاء السخان الداخلية، ثم بعد ذلك يتم الدخول على ورشة اللحان التي تقوم بتصنيع الحلّة الداخلية للسخان، وهي عبارة عن لحام كبس، لحام دائري ولحام طولي، بعد ذلك اختبار جودة للتأكد من عدم انفجار السخان ثم يتم الدخول على ورشة الرمانة، وفيها يتم تنظيف سطح السخان حتى يقبل طبقة الميلامين العازلة، ثم يتم إدخاله على الفرن حتى يتم تسوية طبقة المينا داخل الحلّة الداخلية للسخان. 

الفنان احمد داوود شركة أتلانتك جروب تصنيع السخان صناعة أجزاء السخان أجزاء السخان الداخلية

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