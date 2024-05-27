تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء في دوري روشن.. فيرمينو أساسيًا

كشف الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC SPORTS.

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء في دوري روشن

وجاء تشكيل تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد - روجر إيبانيز - مريح ديميرال - ريان حامد

خط الوسط: زياد الجهني - فهد الرشيدي - فرانك كيسيه

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - سميحان النابت - فراس البريكان.

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الثالث في دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة وضمن التأهل لدوري أبطال آسيا مرحلة النخبة الموسم المقبل، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.